Поедет ли "Жигуль" с дополнительным мостом от "Волги"

После целой череды безжалостных экспериментов над бессловесным "жигуленком" - напомним, что только за последний месяц на него поставили четыре карбюратора и второй руль - неугомонные изобретатели из "Гараж 54" решили вдохнуть в него новую жизнь. Или уже окончательно прикончить.

С подачи многочисленных фанатов российского автодизайна, бессмысленного и беспощадного, на машину поставили дополнительный мост от "Волги". Во-первых, чтобы чуть разгрузить передний мост, на котором стоит тяжелый второй движок, а во-вторых, потому что так страшнее.

В итоге база стала длиннее почти на 1,5 метра, а это безусловно снизит маневренность. А чтобы это детище Франкенштейна не выглядело слишком милым, уютным и ламповым, на него дополнительно поставили шины с саморезами. Хорошо, что не серпы, как на ассирийских боевых колесницах.

Что вышло, можете оценить сами, просмотрев видео. Поедет этот ли этот постапокалиптический монстр или нет - не так уж и важно. Креатив самих автоумельцев и гигантской аудитории фанатов и хейтеров кипит, в обсуждениях рождаются новые, не менее дикие идеи, а значит, вся эта возня со сваркой, настройкой, отладкой уже себя оправдала.

А в итоге Warner Brosers обязательно купит это авточудище для продолжения саги о "Безумном Максе".