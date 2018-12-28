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Рубрика: Видео

Поедет ли "Жигуль" с дополнительным мостом от "Волги"

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

После целой череды безжалостных экспериментов над бессловесным "жигуленком" - напомним, что только за последний месяц на него поставили четыре карбюратора и второй руль - неугомонные изобретатели из "Гараж 54" решили вдохнуть в него новую жизнь. Или уже окончательно прикончить.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
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С подачи многочисленных фанатов российского автодизайна, бессмысленного и беспощадного, на машину поставили дополнительный мост от "Волги". Во-первых, чтобы чуть разгрузить передний мост, на котором стоит тяжелый второй движок, а во-вторых, потому что так страшнее.

В итоге база стала длиннее почти на 1,5 метра, а это безусловно снизит маневренность. А чтобы это детище Франкенштейна не выглядело слишком милым, уютным и ламповым, на него дополнительно поставили шины с саморезами. Хорошо, что не серпы, как на ассирийских боевых колесницах.

Фото: скриншот с www.yuotube.com
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Что вышло, можете оценить сами, просмотрев видео. Поедет этот ли этот постапокалиптический монстр или нет - не так уж и важно. Креатив самих автоумельцев и гигантской аудитории фанатов и хейтеров кипит, в обсуждениях рождаются новые, не менее дикие идеи, а значит, вся эта возня со сваркой, настройкой, отладкой уже себя оправдала.

А в итоге Warner Brosers обязательно купит это авточудище для продолжения саги о "Безумном Максе".

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