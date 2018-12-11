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Рубрика: Видео

Как поедет "Жигуль", если на него поставить второй руль

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.yotube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

После того, как саудовским женщинам дали право голоса, а дельфинов в Индии признали личностями, как и человека, пришло время поговорить о правах пассажиров легковых автомобилей. До каких пор они будут покорно сидеть в салоне, не имея права ни передачу переключить, ни газку поддать, ни даже посигналить симпатичной девушке на тротуаре? Обидно ведь.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
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Исправить эту давнюю несправедливость взялись наши знакомые из "Гараж 54", известные своим новаторским подходом к заправке автомобиля альтернативными видами топлива и переустановкой машины на зиму на износостойкие колеса. Не мудрствуя лукаво, они поставили на "Жигуль" еще один руль.

Ничего, по словам ремонтников, трудного: еще один редуктор, еще одна рулевая колонка, немного сварки, чуть-чуть пайки, легкие штришки синей изоленты и потом можно доработать напильником. Правое переднее пассажирское сидение наконец-то стало вторым водительским.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
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А вот тест-драйв на снежном новосибирском полигоне вскрыл несколько проблем: редуктор от "Волги" на правом руле потребовал более решительной докрутки, чем родной жигулевский. Да и в принципе вождение на рассинхронизированных передних колесах требует хорошей согласованности водителей.

В остальном эксперимент стоит признать удачным и - в рамках борьбы за права пассажиров на задних сиденьях - продолжить. Даешь четыре руля в салон и всем-всем-всем - по педали газа и клаксону! И пусть никто не уйдет обиженным.

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#видео #Lada #авто