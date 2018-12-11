Как поедет "Жигуль", если на него поставить второй руль

После того, как саудовским женщинам дали право голоса, а дельфинов в Индии признали личностями, как и человека, пришло время поговорить о правах пассажиров легковых автомобилей. До каких пор они будут покорно сидеть в салоне, не имея права ни передачу переключить, ни газку поддать, ни даже посигналить симпатичной девушке на тротуаре? Обидно ведь.

Исправить эту давнюю несправедливость взялись наши знакомые из "Гараж 54", известные своим новаторским подходом к заправке автомобиля альтернативными видами топлива и переустановкой машины на зиму на износостойкие колеса. Не мудрствуя лукаво, они поставили на "Жигуль" еще один руль.

Ничего, по словам ремонтников, трудного: еще один редуктор, еще одна рулевая колонка, немного сварки, чуть-чуть пайки, легкие штришки синей изоленты и потом можно доработать напильником. Правое переднее пассажирское сидение наконец-то стало вторым водительским.

А вот тест-драйв на снежном новосибирском полигоне вскрыл несколько проблем: редуктор от "Волги" на правом руле потребовал более решительной докрутки, чем родной жигулевский. Да и в принципе вождение на рассинхронизированных передних колесах требует хорошей согласованности водителей.

В остальном эксперимент стоит признать удачным и - в рамках борьбы за права пассажиров на задних сиденьях - продолжить. Даешь четыре руля в салон и всем-всем-всем - по педали газа и клаксону! И пусть никто не уйдет обиженным.