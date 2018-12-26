Что будет, если заправить машину лаком для волос и дихлофосом

Определяющей чертой российского характера на самом деле является вовсе не лень или склонность к пьянству. И даже не душа исключительной широты, а ежесекундная готовность к апокалипсису любого масштаба. К отсутствию света и тепла в доме, дефициту соли и мужских носков - в магазинах, к падению метеоритов и наводнениям.

Умение и желание выживать, находить выход из безвыходной ситуации стало национальным видом спорта, иначе как объяснить успех сообщества "Гараж 54", регулярно радующего нас сумасбродными экспериментами?

После установки на "Жигуль" деревянной подвески и заправки аккумулятора газировкой пришла пора поизмываться над двигателем и придумать, чего бы этакого залить в двигатель - и это в нефтедобывающей-то стране! Вместо обычного бензина испытатели решили поочередно впрыснуть в кровеносную систему старенького BMW лак для волос, средство от насекомых, смазку WD40 и даже известную своим невыносимым запахом жидкость для мытья монтажных пистолетов. Разве можно предугадать, что будет у автовладельца под рукой в тот момент, когда внезапно закончится бензин?

Как и следовало ожидать, не все йогурты оказались одинаково полезны, и бодро державшаяся поначалу к концу машина перестала подавать признаки жизни. Что именно убило BMW, а на чем он смог-таки проехать пару сотен метров, можно узнать, просмотрев видео. От нас никаких спойлеров, разумеется, но уже сейчас можно смело прогнозировать рост спроса на лак для волос даже среди абсолютно лысых водителей.