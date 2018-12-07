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07.12.2018 09:02
Рубрика: Видео

Что будет, если сделать подвеску автомобиля из дерева

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.ru Фото: скриншот с www.youtube.ru
Фото: скриншот с www.youtube.ru

Извечная мечта российских автоэнтузиастов - сконструировать дешевую и экологичную машину из оставшихся после ремонта кухни стройматериалов, десятка саморезов и синей изоленты - похоже, близка к реализации. После того, как удалось поставить "жигуленок" на сварные колеса, залить в его бак растительное масло, а в аккумулятор - водку, пришла пора лепить кузов и ходовую буквально из палок.

Фото: скриншот с www.youtube.ru
Можно ли спрятать дефекты кузова авто под строительной шпаклевкой

Умельцы из "Гараж 54" сняли заводские тяги со старенькой "копейки", заменили их обычной рейкой 50х50 из магазина стройматериалов и вперед, на тест-драйв.

Как выдержали деревянные "запчасти" проверку российским бездорожьем, да еще и зимой - можно понять по видео. Заметим лишь, что тяги прослужили бы чуть дольше, если бы для крепления их высверлили поперек волокна, а не вдоль, а еще лучше было бы использовать клееную фанеру. Кстати, судя по комментариям под видео, потенциал фанеры в классическом машиностроении раскрыт не в полной мере и это досадное упущение мастерам "Гаража 54" стоило бы исправить. Ждем, очень ждем.

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