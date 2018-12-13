Как поедет машина, если приварить колесо к кардану

Пятое колесо телеги давно стало символом всего лишнего, бесполезного и избыточного, как та же пятая нога у собаки или припарки мертвому пациенту. Ерунда какая-то, в общем. А третье колесо по этой логике - что-то нужное, важное, системообразующее, без чего - как без рук. Чтобы понять, какие смыслы и тайные мессиджи оно в себе таит для автомобилестроения, вдобавок еще установленное перпендикулярно передней оси, нужно посмотреть свежий ролик от хорошо знакомых нам выдумщиков и затейников с портала "Гараж 54".

"Снимаем задний мост, завариваем редуктор, ставим мост вдоль автомобиля, кардан привариваем прямо к одной из ступиц - и вперед" - таков был план. Вжик! хрясть! бабах! - готово.

Бедный "Жигуль", который уже перенес установку второго двигателя и цельнодеревянной подвески, заливание газировки в аккумулятор и строительную шпаклевку по всему кузову, поначалу немного опешил, а потом прокашлялся и начал делать то, что продиктовало ему установленное перпендикулярно переднему мосту колесо. Нарезать по свежему сибирскому снегу круги и спирали.

После первых двадцати кругов отважный водитель позеленел, после сорока - часто-часто задышал, а после пятидесяти - судорожно зажал рот ладонью и выскочил на свежий воздух для подведения итогов тест-драйва. "Отлично, круто", говорит, а сам еле дышит и глаза закатывает, "а сожженное сцепление - не в счет".

Даже после третьего просмотра ролика трудно понять, в чем практическая ценность данного эксперимента, как и где этот автомутант может пригодиться в мирной жизни, не для пыток. Как тренажер для проверки вестибулярного аппарата космонавтов? Для взбивания коктейлей в домашних условиях? Для черчения загадочных "инопланетных" рисунков на пшеничных полях?

Так или иначе, здорово то, что инженерная мысль энтузиастов работает, не переставая, что опыты находят сотни и тысячи откликов и комментариев, а это значит, что когда-нибудь и этот эксперимент даст практическую отдачу. А измученный экспериментами "Жигуль", хочется верить, переродится в следующей жизни мощным внедорожником или легким стремительным спорткаром.