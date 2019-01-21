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21.01.2019 09:07
Рубрика: Легковые авто

Автомобили каршеринга могут оснастить скрытыми камерами

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К концу года все машины каршеринга могут оснастить скрытыми камерами. Предположительно, установку начнут в конце весны. Подобные меры направлены на профилактику воровства в арендованных машинах.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автонет", полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры в случае воровства.

Фото: Пресс-служба Kia
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В данный момент "Автонет" ведет переговоры с каршеринговыми сервисами для установки скрытых видеорегистраторов.

Напомним, не так давно один из крупнейших в России операторов каршеринга предоставил невообразимую статистику: за год из его автомобилей пропало 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей. Так что проблема воровста для этого бизнеса стоит очень остро.

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#каршеринг