Автомобили каршеринга могут оснастить скрытыми камерами

К концу года все машины каршеринга могут оснастить скрытыми камерами. Предположительно, установку начнут в конце весны. Подобные меры направлены на профилактику воровства в арендованных машинах.



Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автонет", полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры в случае воровства.

В данный момент "Автонет" ведет переговоры с каршеринговыми сервисами для установки скрытых видеорегистраторов.

Напомним, не так давно один из крупнейших в России операторов каршеринга предоставил невообразимую статистику: за год из его автомобилей пропало 18 тысяч литров омывающей жидкости, 146 аккумуляторов, 14 сидений и 7 рулей. Так что проблема воровста для этого бизнеса стоит очень остро.