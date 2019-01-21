Ющенко назвал россиян рабами

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россиянам нравится быть рабами. По мнению политика, граждане великой страны не любят свободу и не стремятся к демократии.

Что интересно, похожую мысль Ющенко уже высказывал в августе прошлого года. Правда, тогда его умозаключение относилось к украинцам.

Экс-президент называл жителей Незалежной рабами, сетуя на их нежелание сплотиться в войне с Россией. "Вы ведете себя не как народ, который требует победы. Вы уже рабы", - цитирует политика издание "Украинская правда".

Тогда же нынешних украинцев с рабами сравнила и Юлия Тимошенко, комментируя закупочные цены на яблоки в селах.

"Рабы в Древнем Египте имели больший заработок. Иначе как издевательством над людьми это не назовешь", - подчеркнула она, намекая на ужасную политику нынешней власти.