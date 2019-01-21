Израиль задействовал линию экстренной связи с военными РФ при ударах по САР

При нанесении ударов по объектам в Сирии Израиль задействовал механизм экстренной связи с российскими военными. Об этом проинформировал официальный представитель Армии обороны еврейского государства Джонатан Конрикус.

"Деконфликтизационный механизм используется обеими сторонами​​​. Он был задействован минувшей ночью в соответствии со стандартными процедурами", - отметил Конрикус.

Напомним, минувшей ночью Израиль нанес три авиаудара по иранским объектам в Сирии в ответ на запуск ракеты класса "земля - земля" по израильской территории (ее перехватила израильская система ПВО "Железный купол").

Отмечается, что бомбардировке подверглись склады оружия и системы ПВО. По данным Миноброны РФ, в результате погибли четверо сирийских военных, еще шестеро получили ранения, частично была повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. ПВО Сирии уничтожили свыше 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб.