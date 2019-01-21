В России начнут производить бесступенчатые коробки передач

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о проектах, которые будут реализованы в рамках специнвестконтракта с АвтоВАЗом. По его словам, договоренности между федеральными и региональными властями и альянсом автопроизводителей, в который вошли также LADA Ижевск, "Рено Россия", "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" и "Мицубиси Моторс Рус", предусматривают развитие модельного ряда автомобилей Lada, Nissan, Datsun, Renault и Mitsubishi.

Кроме того, в рамках специнвестконтракта начнут производить газомоторные двигатели и бесступенчатые коробки передач. Последний проект будет реализован совместно с японской компанией JATCO.

"Заключение данного контракта сроком на 10 лет позволит привлечь инвестиции на общую сумму 70 миллиардов рублей и создать более 2 300 новых рабочих мест. Контракт направлен на достижение целей, определенных новой Стратегией развития автомобильной промышленности, которая была одобрена правительством в прошлом году", - заявил Мантуров.

Кроме федеральных властей и автопроизводителей специнвестконтракт подписали регионы, где локализованы производства: Самарская и Калужская области, республика Удмуртия, Москва и Санкт-Петербург.