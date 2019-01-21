В Сибае зафиксировали превышение диоксида серы в воздухе в 37,6 раза

Ситуация в шахтерском городе Сибай, где происходит тление руды в заброшенном карьере, продолжает оставаться нестабильной. Сегодня эксперты зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по диоксиду серы в воздухе уже в 37,6 раза. Об этом сообщил в ВКонтакте глава администрации Сибая Рустем Афзалов.

По его информации, в 12 часов по московскому времени в Сибае по адресу Нуриманова, 9/1 допустимая концентрация по диоксиду серы была превышены в 37,6 раза, на улице Сарбаева, 13 - в 23,2 раза, а на Горной, 6 - в 1,6 раза. Чуть лучше ситуация на перекрестке улиц Пионерская и Заки Валиди. Там превышение составило 1,2 раза.

Власти советуют горожанам пить больше жидкости, делать влажную уборку, чаще умываться и не выходить без лишней необходимости на улицу.

Между тем сами жители Сибая в соцсетях, комментируя сообщения властей, просят освободить детей от занятий в школе. Ранее власти запретили прогулки школьникам и детсадовцам.