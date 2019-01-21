После ЧП в Черном море все еще не нашли пятерых моряков

После пожара на двух иностранных судах близ Керченского пролива все еще остается неизвестным местонахождение пяти моряков. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.

- Погибли 11 человек, 12 моряков спасены, а трое на глазах спасателей ушли под воду. Судьба еще пятерых пока не известна, - рассказали в пресс-службе Росморречфлота.

Планируется, что пострадавших доставят в медицинские учреждения Керчи. Не исключено, что пациентов с сильными ожогами могут перевезти в специализированные ожоговые центры Краснодара или Москвы.