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21.01.2019 16:15
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили санкции ЕС против главы ГРУ

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали санкции Евросоюза против руководителя и замглавы Главного управление Генштаба ВС РФ (более известно под прежним названием - ГРУ (Главное разведывательное управление)).
Адальби Шхагошев. Фото: Марат АбулхатинТАСС Адальби Шхагошев. Фото: Марат АбулхатинТАСС
Адальби Шхагошев. Фото: Марат АбулхатинТАСС

Совет ЕС ввел первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения химического оружия. Ограничительные меры распространяются на руководство структуры, названной в сообщении "ГРУ", и вводятся из-за так называемого "дела Скрипалей".

Фото: iStock
Кремль оценил планы ЕС ввести новые санкции по "делу Скрипалей"

- ЕС продолжает манипулировать высокими должностями и яркими именами, чтобы антироссийские санкции оставались в топе новостей. По знаменитому английскому принципу: чем больше ложь, тем скорее в нее поверят, - прокомментировал журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что не удивлен. Продолжается политика введения санкций без оснований и без доказательств, заявил он в комментарии РИА Новости.

ЕС демонстрирует солидарность с Лондоном, подменяя этим отсутствие доказательств, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. При этом он считает странным, что "евросолидарность" проявляется сейчас по отношению к Великобритании, со скандалами покидающей ЕС.

Ситуация, касающаяся инцидента в Солбери, может "в случае подобного рода безответственных решений еще долго отравлять отношения ЕС с Россией", отметил глава комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции
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