Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал

Компании продолжают увеличивать цены на свои автомобили. На этот раз прайс-листы переписала GM-АвтоВАЗ.

Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях. Теперь модель, которая по итогам 2018 года вошла в топ-20 автомобилей России, можно приобрести от 639 000 рублей, топовая версия машины обойдется в 789 000 рублей.

Напомним, в последний раз цены на этот автомобиль поднимались в октябре прошлого года.

GM-АвтоВАЗ выпускает в Тольятти автомобили Chevrolet Niva с 2002 года. Внедорожник можно купить с двигателем 1,7 литра номинальной мощностью 80 лошадиных сил, постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом. В конце прошлого года в Тольятти передали покупателю 700-тысячный по счету Chevrolet Niva (а в 2018 году было продано 29 235 единиц авто).

Уже завтра дилерам марки начнут отгружать машины 2019 модельного года. В штатное оснащение таких автомобилей вошли ABS, подушка безопасности водителя и система вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС".

По данным СМИ, в 2019 году будет выпущено лишь 20 000 экземпляров Chevrolet Niva. Объем продаж внедорожника сократится более чем на треть.