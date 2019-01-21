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21.01.2019 18:55
Рубрика: Экономика

Захарова и Чубайс продолжили словесную перепалку

Официальный представитель МИД Мария Захарова и глава "Роснано" Анатолий Чубайс обменялись в СМИ и соцсетях комментариями об экономическом развитии современной России.

В минувший четверг Чубайс вернулся к своему заявлению на Гайдаровском форуме о том, стоит ли повышать в стране цену на электричество. Отметив в своем блоге, что к решению этого вопроса стоит подойти взвешенно, он написал, что "Россия - страна бедная, значительная часть населения живет бедно или очень бедно".

Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что "Россия - богатейшая страна", и обратилась к руководителю "Роснано" за объяснением фразы о бедности россиян. "А вот почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее", - написала она на своей странице в Facebook.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Анатолий Чубайс: Низкая цена всегда равна энергорасточительности

Дискуссия на этом не закончилась. В новом комментарии Анатолий Чубайс напомнил о плачевном состоянии российской экономики в 1990-е годы. "Начав с этой точки строительство и государства, и экономики (ведь ни того, ни другого по-сути уже не существовало), мы (и я сам в том числе) конечно же совершили много ошибок", - признал он.

Однако, указал глава "Роснано", когда Захарова начала работать (по его словам, речь о 2000-х годах), экономическая обстановка стала улучшаться "благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрожденной в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции". Он также отметил, что "не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников".

Захарова назвала ответ Чубайса "лучшим учебным пособием по 90-м" и посетовала, что по поводу конкретного вопроса о бедности он так ничего и не сказал.

Она также поправила своего оппонента, напомнив, что начала работать в 1998 году - в один из самых тяжелых периодов для России. "Я "начала свою работу" осенью 1998 года и все описанные Вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью", - написала она.

Экономика Макроэкономика
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