Эксперт: Объем венчурных сделок вырастет в 30 раз

Алексей Басов, заместитель генерального директора, инвестиционный директор Российской венчурной компании (РВК):

- Венчурная индустрия оправилась от падения 2014 года: активность инвесторов растет, в 2018 году они вложили в российские стартапы более 26,7 миллиарда рублей, что на 10,4 миллиарда больше, чем в 2017 году. При этом отечественный венчур, от которой напрямую зависит технологическое развитие нашей страны, может расти гораздо интенсивнее.

Даже позитивные показатели прошлого года не могут оттенить тот факт, что российский венчур располагает весьма скромными денежными ресурсами. По многим показателям венчурная отрасль России отстает не только от западных, но и от развивающихся стран. По вкладу технологических венчурных компаний в ВВП Россия сопоставима с Словакией и Испанией - 0,02 процента. Это в 20 раз меньше, чем в США. На горизонте 5-7 лет мы можем значительно повысить этот показатель, но для этого уже сейчас надо заняться интенсивной работой, связанной с эволюцией законодательного регулирования, внедрением механизмов из мировой инвестиционной практики.

Стратегия развития венчурного рынка до 2030 года предполагает, что ежегодно в стране будет появляться до 40 тысяч новых высокотехнологичных проектов, а объем венчурных сделок должен увеличиться в 30 раз до 410 миллиардов рублей в год. Рынок сбыта инновационной продукции расширится вдвое до 10 триллионов рублей, а суммарное предложение венчурного капитала - в 10 раз до 2,7 триллиона рублей.

Стратегия содержит более 40 инициатив по совершенствованию рынка. В большинстве своем они основаны на анализе международного опыта и экспертных мнениях самих участников венчурной индустрии.

Для достижения целей стратегии необходимо решить четыре главные задачи: обеспечить доступ максимально широкого круга инвесторов к венчурному рынку (в том числе иностранных и институциональных, которые не спешат вкладываться в российские разработки). Еще - увеличить годовой объем привлекаемого от инвесторов капитала, повысить качество инвестиционных предложений и ликвидность проектов.

В первую очередь это задачи по устранению административных барьеров и созданию стимулов для выхода на рынок негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. Почему именно их? Потому что в мировом венчурном капитале они занимают значительную долю, а на российском рынке просто отсутствуют. Мы предлагаем законодательно разрешить НПФ размещать определенный лимит средств (до 10 процентов пенсионных резервов, которые формируются из добровольных отчислений и, возможно, до 5 процентов пенсионных накоплений) в венчурном капитале. Также для российских НПФ предлагается установить лимит на зарубежные инвестиции при минимально допустимой доле вложений в отечественные компании.

Для венчурных вложений пенсионных средств можно использовать инструмент инвестиционного товарищества, который успешно применяется в мировой венчурной практике. Участвовать в договорах товариществ предлагается и физическим лицам - бизнес-ангелам и частным инвесторам.

Задачи государства и участников рынка сейчас чисто технические - определиться с отбором управляющих и сертификацией инвесттовариществ, обеспечить прозрачность инвестирования и раскрытие финансовой информации, а также внести коррективы в регуляторную политику и практику стресс-тестирования НПФ с учетом расширения инвествозможностей.

Рост числа инвесторов, в том числе нового типа, позволит привлечь средства не только стартапам на посевной стадии, но и зрелым проектам, которые сегодня испытывают заметный дефицит инвестиций. Привлечь дополнительные деньги на рынок в ближайшее время можно за счет повышения мотивации крупных компаний к созданию корпоративных венчурных фондов. Лучший стимул, помимо расширения бизнес-возможностей, финансовые преференции. Так, корпорации, которые будут участвовать в венчурных фондах в качестве LP (Limited Partners) и инвестировать в технологические проекты, смогут рассчитывать на снижение налоговой ставки на прибыль. Например, пропорционально доле вложений создаваемого венчурного фонда в малые инновационные компании.

Несмотря на то, что сегмент корпораций по объему вливаний в 2018 году вырос более чем в 7 раз - с 1,2 миллиарда рублей примерно до 8,6 миллиарда рублей - этот сегмент по-прежнему не слишком активен. Например, всего две сделки иностранных инвесторов в прошлом году по своему объему сопоставимы со всем корпоративным блоком. Игроки же горячо ждут выхода госкорпораций на рынок, причем в различных ролях - начиная от стратегов, инвесторов фондов (LP), и заканчивая акселераторами и центрами апробаций.

К отдельному блоку "быстрых побед" относятся и налоговые стимулирования, которые в ближайшее время могут быть утверждены законодательно. Так, снижение налога на доходы физических лиц и увеличение налогового вычета могут дополнительно привлечь на рынок сотни частных инвесторов и бизнес-ангелов. Налоговые льготы для зарубежных инвесторов и крупных компаний-разработчиков расширят доступ к передовой международной экспертизе и активизируют создание новых R&D центров в России. Стратегией предусмотрены и льготы для малых инновационных компаний - например, снижение тарифов по взносам в фонд соцстрахования до 14 процентов.

Повысить объемы венчурного капитала в ближайшее время поможет привлечение средств частных инвесторов через платформы краудфандинга, а также разработка правил обращения криптовалют и их эмиссии на венчурном рынке. Законопроекты уже внесены в Госдуму.

Для развития рынка и роста числа качественных проектов предлагается запустить образовательные программы. Курсы рассчитаны для специалистов и управляющих венчурными фондами, а обучение будет идти в партнерстве с ведущими глобальными образовательными центрами для высокотехнологичного предпринимательства. Такие меры повысят эффективность управления фондами на всем инвестиционном цикле, от поиска и отбора инновационных стартапов до выхода из сделок с последующим взаимодействием участников.

Также предлагается облегчить процедуру проведения IPO на бирже для технологических компаний, что позволит им привлекать больше инвестиций и масштабировать бизнес. Это лишь часть мер, которые должны заметно повысить привлекательность и комфортность нашего рынка для инвесторов и поднять его конкурентоспособность на глобальном уровне.