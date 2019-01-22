Минтранс рассмотрит обращение о "невозвратных" тарифах на плацкарт

Минтранс РФ получил письмо от парламентария, где озвучена инициатива о распространении "невозвратных" тарифов на регулируемый сегмент железнодорожных перевозок - плацкартные и общие вагоны. Это подтвердили "РГ" в ведомстве. Уже идет подготовка ответа.

Сейчас закон разрешает продавать "невозвратные" билеты в нерегулируемом сегменте (СВ, купе).

"Невозвратные" тарифы должны повысить спрос на проезд на 1,5 процента, подсчитали в Федеральной пассажирской компании. Стоимость по такому тарифу ниже основной на 5-20 процентов.

Что касается плацкарта и общих вагонов, то места в них пользуются итак большим спросом. И кроме этого, именно в этом сегменте предоставляются льготы на проезд учащимся (студентам и школьникам).