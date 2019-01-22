Путин: Решение по мирному договору должно быть приемлемо для РФ и Японии

Владимир Путин после трехчасовых переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ рассказал, что немало времени было уделено обсуждению перспектив заключения мирного договора между странами.

Он напомнил, что в Сингапуре лидеры "условились выстраивать диалог" на основе советско-японской декларации 1956 года. По словам российского президента, на этих переговорах "мы еще раз подтвердили нашу заинтересованность в подписании этого документа".

"Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения. Решение, которые предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии", - заявил российский президент.

Путин также поблагодарил за полезный и содержательный разговор своего японского коллегу и отметил, что переговоры прошли в деловой и конструктивной атмосфере.