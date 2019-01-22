Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники Москвы в 2018 году

Самым популярным автомобилем в сегменте SUV у москвичей в прошлом году стал кроссовер Hyundai Creta, в общей сложности на столичном рынке было продано 7,9 тысяч таких машин.

Показатель по сравнению с 2017-м изменился не сильно, рост составил четыре процента, сообщает аналитическое агентство "Автостат". Следующими по популярности стали Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail. Их москвичи приобрели в количестве 6,4 и 5,2 тысячи единиц, но при этом рост продаж зафиксирован на уровне 19 и 17 процентов соответственно. Четвертые и пятые места достались Renault Kaptur (4,8 тысячи, плюс 31 процент) и Kia Sportage (4,6 тысячи, плюс 20 процентов).

Далее с небольшим отрывом друг от друга идут Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Kia Sorento и Toyota RAV4. Объем продаж этих автомобилей составил 4,1 - 3,7 тысячи единиц. Обращает на себя внимание тот факт, что последний кроссовер стал единственным в списке, показавшим отрицательную динамику (минус 13 процентов). К примеру, Mitsubishi Outlander наоборот стал популярнее на 39 процентов. А рекордсменом по этому показателю является Skoda Kodiaq, замыкающий десятку рейтинга. Продажи этой модели подскочили сразу в 7,1 раза и достигли 3,4 тысячи единиц. Это и понятно, в прошлом году благодаря старту локального производства в Нижнем Новгороде цены на автомобиль упали. В итоге резко взлетела и реализация Kodiaq.

Всего же жители Москвы в минувшем году купили 117,6 тысячи новых кроссоверов и внедорожников, рост продаж составил 22 процента.