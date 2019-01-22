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22.01.2019 13:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Главврачу пензенской больницы, где пациентам в стационаре вместо кровати предложили ложиться на доски, грозит штраф.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По итогам прокурорской проверки против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Алексея Потапова завели дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщили "РГ" в прокуратуре города Кузнецка, 12 декабря в местную межрайонную больницу была экстренно госпитализирована женщина с диагнозом "Ишемическая болезнь сердца". В связи тем, что все кровати, предусмотренные структурой коечной сети больницы  для краткосрочного пребывания (всего 65 мест), были заняты, пациентку с ее согласия поместили на стационарное лечение в палату на приставное место. Оно представляло собой конструкцию из стульев и деревянного щита, используемого для больных с заболеваниями позвоночника.

Такое размещение пациента расценили как нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не были соблюдены и нормы площади помещения в расчете на одну койку.

Прокуратура Кузнецка возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оно выразилось в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Дело передано на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Вместе с тем прокуратура Пензенской области проводит проверку на предмет соответствия объемов существующей медицинской помощи и потребностей населения.

В региональном минздраве "РГ" уточнили, что для Кузнецкой больницы уже закупили девять раскладных коек, которые могут использоваться в качестве резервных. Самостоятельно больница не могла провести закупку, так не вправе распоряжаться бюджетными средствами. Нормативы по обеспечению населения койками в стационаре не были нарушены.

- Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, может превышать количество фактически развернутых коек. Например, в период сезонного обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в течение года в той же больнице отмечаются периоды низкого уровня госпитализаций, которые нивелируют повышенную нагрузку, - пояснили в минздраве Пензенской области.

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В Кузнецкой межрайонной больнице в среднем за год каждая койка была занята 339 дней, что соответствует потребностям обслуживаемого населения.

Напомним, скандал в Кузнецкой больнице разгорелся после того, как в соцсетях появилась фотография из больничной палаты. Вместо кровати там были установлены два стула и уложены доски между ними. Глава региона Иван Белозерцев после произошедшего дал поручение закупить резервные кровати для всех лечебных заведений региона.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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