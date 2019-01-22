В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек

Главврачу пензенской больницы, где пациентам в стационаре вместо кровати предложили ложиться на доски, грозит штраф.

По итогам прокурорской проверки против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Алексея Потапова завели дело об административном правонарушении. Его обвиняют в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщили "РГ" в прокуратуре города Кузнецка, 12 декабря в местную межрайонную больницу была экстренно госпитализирована женщина с диагнозом "Ишемическая болезнь сердца". В связи тем, что все кровати, предусмотренные структурой коечной сети больницы для краткосрочного пребывания (всего 65 мест), были заняты, пациентку с ее согласия поместили на стационарное лечение в палату на приставное место. Оно представляло собой конструкцию из стульев и деревянного щита, используемого для больных с заболеваниями позвоночника.

Такое размещение пациента расценили как нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, не были соблюдены и нормы площади помещения в расчете на одну койку.

Прокуратура Кузнецка возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оно выразилось в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Дело передано на рассмотрение в территориальный отдел Роспотребнадзора.

Вместе с тем прокуратура Пензенской области проводит проверку на предмет соответствия объемов существующей медицинской помощи и потребностей населения.

В региональном минздраве "РГ" уточнили, что для Кузнецкой больницы уже закупили девять раскладных коек, которые могут использоваться в качестве резервных. Самостоятельно больница не могла провести закупку, так не вправе распоряжаться бюджетными средствами. Нормативы по обеспечению населения койками в стационаре не были нарушены.

- Количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, может превышать количество фактически развернутых коек. Например, в период сезонного обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом в течение года в той же больнице отмечаются периоды низкого уровня госпитализаций, которые нивелируют повышенную нагрузку, - пояснили в минздраве Пензенской области.

В Кузнецкой межрайонной больнице в среднем за год каждая койка была занята 339 дней, что соответствует потребностям обслуживаемого населения.

Напомним, скандал в Кузнецкой больнице разгорелся после того, как в соцсетях появилась фотография из больничной палаты. Вместо кровати там были установлены два стула и уложены доски между ними. Глава региона Иван Белозерцев после произошедшего дал поручение закупить резервные кровати для всех лечебных заведений региона.