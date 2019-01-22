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22.01.2019 16:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибае решили частично подтопить тлеющий карьер

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Сибайский карьер, где третий месяц продолжается тление руды с выделением загрязняющих веществ в атмосферу, решили частично подтопить. Однако это может сказаться на благополучии горожан. Об этом на встрече с местными жителями сообщил мэр Сибая Рустем Афзалов.

Процедура подтопления ориентировочно займет около 40 дней. Кроме того, нужно будет время на проектные работы - еще около недели. В этот период расположенную в карьере шахту приостановят, отметил директор Сибайского филиала УГОК Яудат Биккинов. Продолжит ли филиал деятельность в прежнем объеме, неизвестно.

Фото: iStock
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Жителей города волнует другой вопрос: что все эти 40 дней им придется задыхаться от смога. Как только в городе устанавливается штиль, концентрация диоксида серы в воздухе резко возрастает. К примеру, 21 января она превысила предельно допустимую в 36,7 раза.

Напомним, сибайцы забили тревогу из-за загазованности воздуха в ноябре прошлого года. Но только в декабре, когда от окутавшего город смога люди начали задыхаться, кашлять, о проблеме начали говорить на уровне республики. Оказалось, причина выбросов диоксида серы и сероводорода в атмосферу - эндогенное тление рудных пород в заброшенном Сибайском карьере по добыче медной руды. Почему же так долго ничего не делали с чадящим карьером?

- Мы никогда ранее не сталкивались с таким процессом. Карьер закрыли в 2003 году, никто не ожидал, что в 2018 году там начнется окислительный процесс. У нас просто не было механизма борьбы с такой проблемой, поэтому мы опоздали с ее решением, слишком долго думали, - признал мэр Сибая Рустем Афзалов.

Между тем медики отмечают у местных жителей обострение хронических заболеваний. В аптеках начали бесплатно предоставлять медицинские маски, респираторы и активированный уголь, а детям в школах - молоко.

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