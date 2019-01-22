ГП назвала необоснованным иск о списании долгов за газ в Чечне

Генпрокуратура обратила внимание прокурора Чеченской Республики на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, речь идет о решении Заводского районного суда Грозного от 20 декабря 2018 года, когда было удовлетворено исковое заявление заместителя прокурора Чечни в интересах Российской Федерации к ООО "Газпром Межрегионгаз Грозный".

Согласно этому решению, "Газпром Межрегионгаз Грозный" был обязан в течение одного месяца со дня вступления в силу решения суда списать дебиторскую задолженность от реализации газа для населения, по которой истек срок исковой давности.

Между тем, как отметили в Генпрокуратуре, в соответствии с действующим законодательством истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. "Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом", - подчеркнули в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кроме того, в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением Генеральной прокуратурой организована служебная проверка, а прокурору Чеченской Республики поручено поддержать доводы жалобы "Газпром Межрегионгаз Грозный" в суде апелляционной инстанции.