На горящих в Черном море судах зафиксировали опасный крен

В Керченском проливе на обоих горящих судах зафиксировали опасный крен, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Росморречфлота. По словам специалистов ведомства, это происходит из-за продолжающей поступать в бортовые отсеки воды.

Как ранее заявили в ведомстве, шансов найти живыми моряков с горящих в Черном море судов практически не осталось, поэтому спасательная операция переведена в поисковую.

По последним данным, в результате пожара в Керченском проливе на двух судах под флагами Танзании погибли 10 моряков. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже писала "РГ", инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.