СКР опубликовал видео тушения танкеров в Черном море

Следственный комитет России опубликовал видеозапись тушения пожара на танкерах-газовозах "Маэстро" и "Канди", которое велось силами кораблей спасательной службы Росморречфлота на протяжении минувшего дня.

По данным Росморречфлота, на загоревшихся судах находилось более 4,5 тысячи тонн топлива, что и объясняет столь длительное и интенсивное горение. На кадрах видеозаписи видно, как спасательные суда "Меркурий" и "Спасатель Демидов" тушат пламя из брандспойтов.

Сегодня ближе к вечеру появилась информация о том, что корабль "Маэстро" пострадал от огня гораздо сильнее, сильно накренился до 35 градусов, и есть опасность его затопления. На поверхности он удерживается лишь за счет сцепки с "Канди". Надстройки танкеров выгорели практически полностью. Сильно повреждено и все корабельное оборудование.

Напомним, членами экипажей двух танкеров были 32 человека. Сегодня вечером буксир "Меркурий" доставил в Керчь 12 выживших моряков и тела 10 погибших. Судьба еще 10 остается неизвестной. По предварительной информации, пожар и взрыв произошел из-за незаконной перевалки топлива в 15 милях от крымского мыса Такиль.