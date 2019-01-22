В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду

В Республике Крым введение дифференцированных тарифов на воду начнется в виде эксперимента с Джанкоя и Судака. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров Республики Крым Михаил Селезнев, правда, не уточнив сроки нововведения.

По мнению Селезнева, прогрессивная тарифная шкала стимулирует крымчан экономить воду.

- Новые тарифы будут зависеть от объема потребления воды абонентами, - отметил он. - Это позволит сократить расходы на воду при экономном расходовании ресурса - до трех кубических метров в месяц на человека. В эту категорию попадает ориентировочно 64 процента жителей республики.

Для тех, кто уложится в этот тариф, будет применяться понижающий коэффициент 0,8. При потреблении от трех до пяти кубометров в месяц коэффициент составит единицу. А свыше пяти кубических метров в месяц - более 1,5.

Ранее власти Крыма продлили на 2019 год действие предельных льготных тарифов на питьевую воду и водоотведение для населения в размере 31,55 рублей за кубометр.