Новости

В Москве девушка избила водителя и угнала такси 14:50
Осуждены организаторы нижегородского "центра реабилитации" наркоманов 14:50
В горах Сочи запустили курс реабилитации для детей-инвалидов 14:48
Mitsubishi будет продавать в России семиместный Outlander 14:48
Германия и Франция подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции 14:45
В Мурманской области разбился бомбардировщик 14:40
Попытки Карлоса Гона выйти из тюрьмы провалились 14:40
Героев труда освободят от взносов на капремонт 14:29
На горящих в Черном море судах зафиксировали опасный крен 14:23
СМИ: Россия одержала верх над США 14:21
Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан 14:19
Под Курском нашли свалку с рогами и копытами 14:18
В Петербург не пустили 75 тонн томатов с южноамериканской молью 14:08
Audi изменила цены на автомобили в России 14:06
Новая редакция закона о госслужбе рассмотрена президентом Беларуси 14:05
В Калужской области родились Сепфора и Варсонофий 14:01
Одна из пропавших на Урале туристок погибла 13:56
В Пензенской области завели дело на главврача за доски вместо коек 13:56
В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду 13:56
Недовольный зарплатой британец разрушил здание отеля 13:55
Нижегородские моряки спасли коллег с горящих в Керченском проливе судов 13:48
В Крыму уточнили данные о погибших при пожаре моряках 13:48
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку 13:47
Названы новые ведущие программы "Орел и Решка" 13:43
В Петербурге снимут фильм о балете во время блокады 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
За что отвечает хозяин квартиры, если в ней лопнула труба водопровода
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
ВС защитил права автомобилистов, попавших в ДТП не по своей вине
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
22.01.2019 13:56
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму поэтапно введут дифференцированные тарифы на воду

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым введение дифференцированных тарифов на воду начнется в виде эксперимента с Джанкоя и Судака. Об этом сообщил вице-премьер Совета министров Республики Крым Михаил Селезнев, правда, не уточнив сроки нововведения.

В Крыму предложили ввести дифференцированные тарифы на воду

По мнению Селезнева, прогрессивная тарифная шкала стимулирует крымчан экономить воду.

- Новые тарифы будут зависеть от объема потребления воды абонентами, - отметил он. - Это позволит сократить расходы на воду при экономном расходовании ресурса - до трех кубических метров в месяц на человека. В эту категорию попадает ориентировочно 64 процента жителей республики.

Для тех, кто уложится в этот тариф, будет применяться понижающий коэффициент 0,8. При потреблении от трех до пяти кубометров в месяц коэффициент составит единицу. А свыше пяти кубических метров в месяц - более 1,5.

Ранее власти Крыма продлили на 2019 год действие предельных льготных тарифов на питьевую воду и водоотведение для населения в размере 31,55 рублей за кубометр.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура сможет проверять зарубежные счета чиновников
В Кремле пока не отреагировали на предложение изменить Конституцию
РФ отказалась от участия в организованном США форуме по Ближнему Востоку
Самолет с футболистом "Кардиффа" на борту пропал с радаров
СМИ: актер Виторган избил бывшего мужа Дарьи Мороз из-за Собчак