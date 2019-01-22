В Крыму тарифы на вывоз ТКО сохранят на уровне 2018 года

Госкомцен Республики Крым в феврале внесет поправки в приказ "Об установлении предельных тарифов регионального оператора по обращению с отходами ТКО", который скорректирует тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов на 2019 год. Об этом на заседании Совета министров Республики Крым заявил вице-премьер Юрий Гоцанюк.

По его словам, за январь региональные операторы "Крымэкоресурсы" и "Альтфатер-Крым" выставят населению счета с тарифами, не превышающими прошлогодние.

- С 10 февраля будут установлены предельные тарифы региональных операторов сбора ТКО, - сказал Гоцанюк. - Они останутся на уровне 2018 года, а в 2019 году по единой методике будет проведен мониторинг тарифов для каждого муниципалитета с четким определением норм накопления. И только тогда будет окончательно сформирован экономически обоснованный тариф, позволяющий региональным операторам ТКО работать без убытков.

В свою очередь, председатель Госкомитета по ценам и тарифам Юрий Новосад заявил, что механизм сохранения тарифа на уровне 2018 года определен, и сейчас, после проработки с федеральными экспертами новый документ проходит антикоррупционную экспертизу.

- Тариф не будет увеличен, это принципиальная позиция, - заверил глава РК Сергей Аксенов. Тарифная политика остается на уровне 2018 года, изменений не будет.

Напомним, с 1 января в Республике Крым, как и в других регионах РФ, начал работать региональный оператор по вывозу ТКО - ГУП "Крымэкоресурсы". Параллельно изменилась и схема платы населения за вывоз мусора: если раньше деньги взимались с учетом площади занимаемого жилья, то с 1 января - исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире или частном доме. Но, по мнению общественников и управдомов, это привело бы к многократному увеличению платы на вывоз ТКО для некоторых домовладельцев - прежде всего для многодетных семей. Поэтому Совмин РК принял решение внести изменения в соответствующее постановление.