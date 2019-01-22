На Ямале врач-гинеколог спас пострадавшего в аварии дальнобойщика

На Ямале врач акушер-гинеколог спас дальнобойщика, пострадавшего во время ДТП. Руководитель перинатального центра ноябрьской больницы оказал первую помощь мужчине, который истекал кровью на трассе.

Авария произошла 19 января около полудня. В районе Ноябрьска на трассе Сургут-Салехард столкнулись два тягача: MAN с цистерной и МАЗ с полуприцепом. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ямала, водитель МАЗ не учел возможности своей машины и состояние дороги. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. В результате аварии водитель МАN получил серьезные травмы.

В этот момент мимо на своем личном автомобиле проезжал врач Арсен Арутюнянц. Он двигался в сторону Когалыма, когда заметил на дороге пострадавшего водителя, истекавшего кровью. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ноябрьской больницы, врач остановился и тут же бросился к нему. Он оказал пострадавшему первую медицинскую помощь, а так же обогрел его подручными средствами. До приезда "cкорой" Арсен Арутюнянц оставался на месте аварии. После водителя MAN госпитализировали.

Руководитель перинатального центра в Ноябрьске довольно известен на Ямале. В прошлом году Арсен Арутюнянц провел сложную операцию и помог матери, впавшей в кому, родить ребенка. Женщина попала в реанимацию в после того, как, предположительно, отравилась рыбой. У неё и остальных членов семьи из шести человек был заподозрен ботулизм. Арсен Арутюнянц пришел на помощь врачам Губкинской больницы, куда госпитализировали пострадавших, после чего новорожденного младенца доставили в Ноябрьск.