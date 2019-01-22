Одна из пропавших на Урале туристок погибла

Пропавшие на севере Свердловской области туристки найдены. "К сожалению, одна из женщин скончалась. Другую пострадавшую с признаками обморожения бортом МЧС планируют доставить в больницу в Краснотурьинск", - сообщила "РГ" пресс-секретарь регионального главка МЧС Наталья Зырянова.

Напомним, женщин искали трое суток. 19 января из-за метели они сбились с курса и отстали от своих товарищей. С тех пор туристки дважды выходили на связь со спасателями.

Сегодня в 14.45 по местному времени группа, которая вертолетом МЧС была заброшена в зону поиска, нашла туристок - одну уже без признаков жизни.

Следственный отдел по Краснотурьинску областного СКР организовал проверку по факту трагического происшествия.