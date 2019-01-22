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22.01.2019 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах на Урале обследовали 115 кв км в поисках пропавших туристок

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

Третьи сутки ищут на севере Свердловской области двух заплутавших туристок. Женщины отбились от своей группы и до сих пор точное их местонахождение неизвестно.

"За минувшие сутки обследованы 115 квадратных километров территории, из них 90 - с воздуха и 25 - наземной группировкой. Всего с начала поисков зона обследования составила 127 "квадратов", - сообщает сегодня пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: iStock
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Напомним, компания из пяти человек планировала подняться на Сухогорский камень. 19 января началась пурга и туристы пошли назад, но две женщины по пути отстали. Оставшаяся часть группы заметила, что двоих человек нет, вернулась назад и два часа искала их, но безуспешно. Туристы вернулись на базу и сообщили о случившемся в экстренные службы.

Накануне утром на телефон "112" поступил звонок от пропавших: судя по всему, женщины находятся где-то в районе Кытлыма. Минувшей ночью они снова выходили на связь.

Поиски ведутся круглосуточно. Осмотр территории с воздуха сегодня будет продолжен (на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту).

"Силы поисковиков сосредоточены на западном и юго-западном склонах горы Казанский камень, - уточнили в МЧС области. - Женщин ищут более 60 человек - это спасатели, полиция и охотники, местность прочесывают на снегоходах".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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