Увлечение Натальи Гончаровой

"В 1830 году прибытие части высочайшего двора в Москву... сделало ее средоточием веселий и празднеств. Наталия Гончарова... участвовала во всех удовольствиях, которыми встретила древняя столица августейших своих посетителей, и, между прочим, в великолепных живых картинах, данных московским генерал-губернатором Дмитрием Владимировичем Голицыным. Молва об ее успехах и красоте достигла Петербурга, где жил тогда Пушкин"1.

И действительно, в журнале "Московский телеграф" за 1830 г. сообщалось: "В числе "живых картин", представленных нынешней зимою у кн. Д.В. Голицына, была и Геренова Дидона. Карфагенскую царицу представляла М.А. Ушакова, Энея и Аскания - князь А.С. Долгорукий и А.С. Ланской, сестру Дидоны - Н.Н. Гончарова". В том же номере была помещена и литография с картины Герена "Эней, рассказывающий Дидоне о бедствиях Трои"2. А.Я. Булгаков писал брату: "Все в восхищении от картин. Их заставили повторить несколько раз. Картина, изображавшая Дидону, была великолепна... Маленькая Гончарова в роли сестры Дидоны была восхитительна"3.

Итак, в 1830 г. будущая жена Пушкина участвовала в постановке неких "живых картин". Что это за "живые картины", как объясняют смысл этого феномена энциклопедические издания?

Подражание картинам и скульптурам

Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона 1894 г. гласил: "Живые картины (франц. tableaux vivants) - составленные из живых лиц группы, в подражание писанным картинам или скульптурным произведениям. Введены m-me Жанлис, при помощи художников Давида и Изабэ. У нас постановкой живых картин известны Маковский, Якоби и другие"4.

Большая Советская Энциклопедия 1932 г. сообщала: "Живая картина, особый вид театрализованного зрелища, распространенного в первой половине XIX века, преимущественно в балетном спектакле, где показ картины известного художника воспроизводился живыми костюмированными персонажами. Наряду с живой картиной развился и показ живой скульптуры (установка скульптурных групп на помосте, зачастую вращающемся), впоследствии утвердившейся в программах варьете, мюзик-холла и современного цирка..."5.

В "Толковом словаре русского языка" 1935 г. читаем: "Живая картина - сценическая картина без слов и движений, исполняемая людьми в соответствующих сюжету костюмах и позах"6.

В доме Чайковских и в романе Достоевского

Интересно проследить историю бытования "живых картин" в России начиная с 1830 года, когда стало документально известно об этом развлечении наших соотечественников.

"Живые картины" появились в доме начальника Камско-Воткинского завода Ильи Петровича Чайковского и вошли в обиход семьи Чайковских "после приезда зимой 1847 года старшей дочери главы дома - Зинаиды, обучавшейся в Екатерининском институте"7.

В романе Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы", писавшемся в 1878-1880 гг., читаем: "Когда приехала институтка..., весь городишко у нас точно обновился, самые знатные наши дамы... тотчас же приняли участие..., веселить начали, живые картины состряпали в пользу каких-то гувернанток"8. Стало быть, и в 1870-е гг. постановка "живых картин" была явлением привычным для провинциального города.

А вот описание досуга в имении в Тульской губернии в 1887 г.: "К 15-летию сестры мальчики решили поставить живые картины. Выбрали сцену о пребывании Садко... в подводном царстве. Именинницу нарядили морской красавицей Чернавой. Роль Садко исполнял 13-летний Алеша, царя морского - старший брат Николай... Тетя Паша села за рояль. Володя взялся за гусли... "А как начал плясать царь морской..., от него сколебалося все сине море... , - Алеша продекламировал громко, ударяя по струнам. Да так и замер, с поднятой над гуслями рукой. Неподвижно, как и полагалось в живой картине, стояла Соня. Длинное зеленое платье, прозрачное покрывало из зеленой кисеи окутывает всю фигурку, спускаются до полу по спине две светлые косы... Застыл... Николай в короне, с мочальными кудрями и длиннющей бородой, царь морской... Все получалось, как требовалось..."9

Воспоминания Веры Инбер и Антона Чехова

Поэтесса Вера Инбер писала о своем детстве середины 1890-х гг.: "Мисс Доке захлопала в ладоши: "Дети, поспешайте в салон! Мы будем там устраивать живые картины"... "Как это "живые картины"?" - спросила я у Гарика... "Это такая игра,- ответил он. - Живые люди стоят неподвижно, как картина, и все ими любуются...". Мы прошли в большую комнату... Когда портьера отдернулась, мы увидели первую "живую картину". Это была Юленька в длинном платье. На лбу - веночек, в руках - корзинка с цветами. Справа и слева два мальчика в цветных кафтанчиках, изо всех сил надув щеки, смотрели на Юленьку. "Дети, - сказала мисс Доке, - это Флора, царица цветов. Юные молодые люди - это Зефиры, теплые ветры"... Флора стояла до тех пор, пока не покачнулась от усталости, а младший из Зефиров чуть не задохнулся. Тогда портьера медленно задвинулась. Вторая живая картина была еще лучше. Девочка в капоре и с муфтой протягивала блюдце с молоком плюшевому пуделю. На ковре рассыпан бумажный снег... "Это Милосердие в образе красивой дамы. Оно питает замерзающую собачку...", - сказала мисс Доке... Нам показали третью, четвертую, пятую живую картину. Все приглашенные кого-нибудь изображали..."10

Читая том писем А.П. Чехова, встречаем в его послании А.С. Суворину от 17 января 1899 г. следующее: "Тут, в Ялте, живет академик Кондаков. Нас обоих город выбрал в комиссию для устройства пушкинского праздника... Я ставлю живую картину - "Опять на родине". На сцене забытая усадьба, пейзаж, сосенки... входит фигура, загримированная Пушкиным, и читает стихи "Опять на родине". Даем "Дуэль Пушкина" - "живую картину", копию с картины Наумова"11.

А вот описание, относящееся к 1905 г. Действие происходит в населенном пункте, находящемся неподалеку от Санкт-Петербурга: "Наши девочки в последнее время... занимаются живыми картинами. Вообще-то, все делают взрослые, девочки помогают. Всякие живые картины и спектакли выдумывает моя мама... В поле у речки стоит... сарай, в нем две комнаты: маленькая и большая... На лето дачники разгородили большую комнату... С одной стороны сделали помост, в другой стороне поставили скамейки для зрителей... Над помостом натягивают проволоку и на ней занавески. Когда представление начинается..., занавес открывается, и начинаются живые картины. Живые картины на самом-то деле мертвые. Я уже видел две: "Праздник в Риме" и "Подводное царство". Сидел в первом ряду, когда показывали "Подводное царство". Народу в зале было полно. Долго-долго играет музыка. Потом занавес открывается. Сверху свисают гирлянды водорослей. На золоченом троне дядя Воля. В одной руке вилы, обернутые золотой лентой, - трезубец, другая по-царски простерта вперед. На голове золотая корона, и весь обернут в царскую сеть... Рядом с ним - подводная царица. Тоже с золотой короной, вся в сетке и в длинной рубашке. С обеих сторон на камнях лежат русалки: волосы распущены, платья узкие зеленые, с блестящими чешуйками и кончаются рыбьими хвостами... А рыб! Рыб! Это все наши девочки. На головах рыбьи маски, позади пришпилены рыбьи хвостики... Зажгли бенгальский огонь, все стало зеленое и будто правда под водой. Заклубился вонючий дым, занавес закрылся, и зрители закричали: "Бис! Браво!"... "12.

На одном из концертов, проводившихся в Екатеринбурге вскоре после Февральской революции публика овациями "встречала появление на сцене Нового городского театра живых картин "Россия под гнетом самодержавия" и "Освобожденная Россия".13

О бытовании в России живых картин после 1917 г. сведений крайне мало. В качестве их "преемников" можно рассматривать "спортивные пирамиды", "синие блузы" и "живые газеты", а, возможно, и современные перформансы и хеппенинги. Но это явления особого рода, требующие отдельного рассмотрения...

1. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1984. С. 258.

2. Галушко Т.К. Об одной псевдопушкинской подписи к рисунку // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1988. Вып. 22. С. 170.

3. Там же.

4. Энциклопедический словарь. Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Т. XI-А. СПб., 1894. С. 934.

5. Большая Советская Энциклопедия. М., 1932. Т. 25. Стлб. 320.

6. Толковый словарь русского языка. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935. Т. 1. Стлб. 865.

7. Беляев С. Когда картины были живыми // Урал. 2017. N 3.

8. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. Л., 1991. Т. 9. С. 126.

9. Аренштейн А. Ласточки грядущей весны. М., 1973. С. 3-4.

10. Инбер В. Избранные произведения. М., 1958. Т. 2. С. 284-285.

11. Чехов А.П. Собр. соч. М., 1957. Т. 12. С. 279.

12. Ливеровский А. Тихий берег Лебяжьего, или Приключения загольного бека. М., 1984. С. 80-83.

13. Беляев С. Когда картины были живыми.