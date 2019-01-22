СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского

Именного он уведомил Вышинского об обвинении в государственной измене, сообщается на сайте СК РФ. При этом украинские правоохранители знали, что публикации, из-за которых Вышинского обвинили в госизмене, были размещены на сайте и сторонними авторами, а также до трудоустройства журналиста в информационное агентство "Россия сегодня".

Как подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, дело против Вышинского нарушает свободу слова, гарантированную Всеобщей декларацией прав человека.

В отношении Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" и "Незаконное привлечение к уголовной ответственности".

Напомним, что Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Ему инкриминируют поддержку самопровозглашенных республик Донбасса и государственную измену. Теперь Вышинскому грозит до 15 лет тюремного заключения. В конце прошлого года журналисту продлили арест до 27 января.