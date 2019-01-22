СМИ: Россия одержала верх над США

Россия смогла победить США без единого выстрела из-за политики президента США Дональда Трампа. Так пишет новостной портал New American Journal. Как считает издание, Трамп вводит Америку в хаос, чем действует на руку России.

В качестве примеров приводится "шатдаун", в ходе которого приостановлено финансирование госструктур. Напомним, Трамп приостановил принятие бюджета, добиваясь, чтобы в бюджет были включены расходы - порядка 5 миллиардов долларов - на сооружение стены на границе с Мексикой, но демократы выступают против.

Как считают аналитики из New American Journal, остановка работы правительства может создать угрозу национальной безопасности и спровоцировать экономический кризис.

Это вызовет забастовки в самых различных отраслях, восстания в тюрьмах, ухудшение криминогенной обстановки, и в итоге - к масштабному спаду, который окажется "похуже Великой депрессии".