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Будьте осторожны. Фальшивые карты Google скачали 50 миллионов раз

22.01.2019,  
13:30
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: play.google.com Фото: play.google.com
Фото: play.google.com

Эксперт по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play 19 поддельных картографических приложений. По его данным, эти программы нарушают правила Google.

"Эти приложения просто открывают Google Maps и показывают рекламные объявления. Они маскируются под полнофункциональные навигационные программы, но все, что они могут сделать, это создать бесполезный слой между пользователем и Google Maps", - уточнил эксперт.

Некоторые приложения имеют фальшивые скриншоты, украденные из легальных навигационных программ. Из-за этого их скачали уже более 50 миллионов пользователей.

Лукас Стефанко уточнил, что уведомил об этом Google еще месяц назад.

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Ряд "пустышек", перенаправляющих пользователей на Карты, предлагают закачать платную версию, в которой не будет рекламы.

Интересно, что многие приложения имеют довольно неплохой рейтинг - 4,5 звезды. Видимо, такую оценку им поставили те, кто не разобрался, что имеет дело с бесполезной по своей сути программой.

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