Будьте осторожны. Фальшивые карты Google скачали 50 миллионов раз

Эксперт по кибербезопасности компании ESET Лукас Стефанко обнаружил в Google Play 19 поддельных картографических приложений. По его данным, эти программы нарушают правила Google.

"Эти приложения просто открывают Google Maps и показывают рекламные объявления. Они маскируются под полнофункциональные навигационные программы, но все, что они могут сделать, это создать бесполезный слой между пользователем и Google Maps", - уточнил эксперт.

Некоторые приложения имеют фальшивые скриншоты, украденные из легальных навигационных программ. Из-за этого их скачали уже более 50 миллионов пользователей.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.



These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.



Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) 17 января 2019 г.

Лукас Стефанко уточнил, что уведомил об этом Google еще месяц назад.

Ряд "пустышек", перенаправляющих пользователей на Карты, предлагают закачать платную версию, в которой не будет рекламы.

Интересно, что многие приложения имеют довольно неплохой рейтинг - 4,5 звезды. Видимо, такую оценку им поставили те, кто не разобрался, что имеет дело с бесполезной по своей сути программой.