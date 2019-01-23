Александр Новак отменил поездку на форум в Давос

Министр энергетики РФ Александр Новак не приедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

По его словам, поездка Новака отменена из-за изменения рабочего расписания.

Изначально планировалось, что в Давосе глава российского Минэнерго встретится с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом для обсуждения мирового спроса на энергоресурсы, вопросов сотрудничества и исполнения договоренностей ОПЕК+ о регулировании добычи нефти. Также в рамках форума планировалась встреча Новака с министром энергетики США Риком Перри. Однако аль-Фалих и Перри также не смогли в этом году приехать на форум.

Очередной Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 22 по 25 января 2019 года. Делегацию от России возглавляет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.