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23.01.2019 08:53
Рубрика: Экономика

Александр Новак отменил поездку на форум в Давос

Текст: Роман Маркелов

Министр энергетики РФ Александр Новак не приедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

Всемирный экономический форум может стать самым непредставительным из всех

По его словам, поездка Новака отменена из-за изменения рабочего расписания.

Изначально планировалось, что в Давосе глава российского Минэнерго встретится с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом для обсуждения мирового спроса на энергоресурсы, вопросов сотрудничества и исполнения договоренностей ОПЕК+ о регулировании добычи нефти. Также в рамках форума планировалась встреча Новака с министром энергетики США Риком Перри. Однако аль-Фалих и Перри также не смогли в этом году приехать на форум.

Очередной Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 22 по 25 января 2019 года. Делегацию от России возглавляет министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Экономика ВЭД Правительство Минэнерго Давосский форум
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