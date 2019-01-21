Кто из мировых лидеров не поедет в Давос

Всемирный экономический форум, начинающий свою работу в Давосе, собрал делегации с разных концов света. Однако не все главы государств и правительств смогут принять в нем участие. Некоторые не собирались ехать изначально, другие изменили решение в последний момент.

От поездки в Швейцарию отказался президент США Дональд Трамп. Причиной этого послужила приостановка работы правительства, вызванная противостоянием американского лидера с конгрессом, контролируемым демократами, по поводу строительства стены на границе с Мексикой. Трамп требует выделить в бюджете на 2019 год 5,6 миллиарда долларов на эти цели. Объявленным им "шатдаун" уже побил исторический рекорд.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также пропустит это мероприятие. Она сосредоточена на попытках убедить парламент согласовать сделку по условиям выхода королевства из ЕС. "План А" уже провалился в Палате общин, теперь депутатам предстоит рассмотреть запасной вариант, практически не отличающийся от первого, внести в него свои поправки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, отказавшись от участия во Всемирном экономическом форуме, сослался на плотный график и поиск выхода из кризиса, вызванного протестами "желтых жилетов".

Затесался в эту компанию "отказников" и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Из-за массовых протестов в стране он принял решение вернуться на родину, чтобы восстановить в Зимбабве "спокойствие, стабильность и работоспособность".