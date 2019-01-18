Делегация США не поедет в Давос из-за бюджетного кризиса

Американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос. Такое решение принял президент США Дональд Трамп, который ранее сам отказался присутствовать на важном международном мероприятии в Швейцарии. Причиной этого стала частичная приостановка работы федерального правительства (так называемый "шатдаун").

Что интересно, еще в четверг днем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заверяла журналистов, что в Давос отправится представительная делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным.

Напомним, многие федеральные ведомства в США с 22 декабря работают в сокращенном режиме, так как президент страны и демократы в Конгрессе не могут договориться по поводу бюджета на 2019 год. Глава Белого дома и республиканцы требуют выделить 5,7 миллиарда долларов на сооружение стены на границе с Мексикой, а демократы выступают против этого.