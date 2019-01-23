Анализ ДНК разрушил известный миф о Рудольфе Гессе

Международная команда ученых при помощи анализа ДНК установила, что много лет в тюрьме Шпандау провел нацистский военный преступник Рудольф Гесс, а не его двойник.

Результаты исследования опубликованы в журнале Forensic Science International: Genetics, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Ученые проверили легенду о том, что получивший на Нюрнбергском процессе пожизненное заключение Рудольф Гесс на самом деле не умер в тюрьме Шпандау.

Якобы вместо него наказание отбывал двойник. Этот человек вошел в историю как "заключенный Шпандау №7". Он был найден мертвым в тюремной камере 17 августа 1987 года. Но момент смерти ему было 93 года. Его тело кремировали, что исключило возможность идентификации личности.

Однако исследователи отправили на анализ ДНК случайно найденный образец крови. Проба была взята у загадочного заключенного в 1982 году. Ее обнаружили в Национальном военно-медицинском центре имени Рида в Вашингтоне.

Команда под руководством военного патологоанатома Шермана Маккола установила, что образец крови на 99,99 процента принадлежал именно Рудольфу Гессу. Тем самым "теория заговора" была опровергнута.

Добавим, что Рудольф Гесс был приближенным Гитлера, заместителем фюрера по партии и рейхсминистром без портфеля. На Нюрнбергском процессе его включили в список 24 главных обвиняемых.