Найдены останки вымершей акулы с "космическими" зубами

Палеонтологи из Университета штата Северная Каролина (США) открыли ранее неизвестный вид вымерших акул, крошечные зубы которых оказались похожи на инопланетные корабли из популярной видеоигры 1980-х годов Galaga.

Об открытии сообщается на сайте университета. Ранее неизвестный вид акул получил название Galagadon nordquistae в честь Galaga. Все дело в форме зубов, которая напоминает космические корабли инопланетян из этой игры.

Зубы были найдены в древнем осадочном слое. Их возраст составляет около 67 миллионов лет. Зубы оказались поистине крошечными - каждый размером менее миллиметра в поперечнике. Ученые говорят, что без микроскопа их просто могли бы случайно выбросить.

В отличие от своего гигантского "двоюродного брата", мегалодона, вымерший Galagadon был маленькой акулой. Его длина варьировалась от 30 до 45 см. Современным потомком этого вида являются ковровые акулы.

Galagadon обитал в эпоху мелового периода в водоемах современного штата Южная Дакота. Кстати, его останки были обнаружены рядом со "Сью" - самой известной в мире окаменелостью тираннозавра.

"Сегодня это может показаться странным, но около 67 миллионов лет назад то, что сейчас является Южной Дакотой, было покрыто лесами, болотами и извилистыми реками, - говорит соавтор исследования Терри Гейтс. - Galagadon и не собирался охотиться на динозавров, попавших в реки. Зубы этой акулы были хороши для ловли мелкой рыбы и дробления моллюсков".