Мадуро решил пересмотреть отношения с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал распоряжение министерству иностранных дел пересмотреть политику в отношении США. Этому способствовало заявление американского вице-президента Майкла Пенса, который высказался в поддержку протестующих против лидера южноамериканской страны и назвал Мадуро "диктатором, у которого нет законных оснований на власть".

Пенс провел телефонный разговор с главой оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, похвалил его за храбрость и пообещал постоянную поддержку Соединенных Штатов, пока демократия не будет восстановлена. Подобные действия были расценены властями Венесуэлы как грубое вмешательство во внутренние дела страны.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посоветовал своему американскому коллеге заниматься проблемами американцев, а не совать нос в чужие дела.

"Я поручил главе МИД Венесуэлы Хорхе Арреасе начать полный и тотальный пересмотр отношений с США и принять политические меры", - заявил Мадуро в эфире телеканала Telesur. "Вице-президент США сегодня нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле, с которым мы столкнемся и который мы победим", - добавил Мадуро. Боливарианский лидер неоднократно обвинял власти Соединенных Штатов в подготовке военного заговора против Венесуэлы.

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы после победы на выборах, которые состоялись в мае прошлого года. Политику предстоит руководить страной как минимум до 2025 года. Мадуро занимает свой пост на фоне ожесточенной критики в свой адрес со стороны Запада.

Венесуэльская оппозиция так и не признала легитимность состоявшихся выборов. Главный аргумент сводится к тому, что власти не смогли гарантировать прозрачность и демократичность голосования.