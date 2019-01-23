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23 января 2019 г. 16:45
Общество

Мемориал подо Ржевом

На месте страшных и тяжелых боев к 75-летию Победы появится памятник Советскому солдату
В 2020 году подо Ржевом будет открыт мемориал Советскому солдату. В память о бойцах, погибших здесь во время Великой Отечественной.
Проект памятника Советскому солдату близ деревни Хорошево. Фото: Постоянный комитет Союзного государства
Проект памятника Советскому солдату близ деревни Хорошево. Фото: Постоянный комитет Союзного государства

Подробно писать о боях подо Ржевом стали у нас только в 1990-е. При том что для интересовавшихся историей войны Ржев был символом и раньше. Символом тяжелых, кровавых боев почти без продвижения вперед.
В основание мемориала Советскому солдату подо Ржевом заложен камень

В заснеженных лесах не было сплошной линии окопов. Бои шли за деревни, которые обе стороны стремились превратить в свои опорные пункты. Промерзший грунт мешал рыть окопы, и их заменяли валы и блиндажи из снега, политого водой...

"Горит Ржев. Ржев мы бомбим. Немец, как ящерица, держится нашей земли", - это уже запись в дневнике штабиста-авиатора Федора Смольникова 14 августа 1942-го.

И снова бои. Не за город даже. Не за деревни. За обломки печи, которая не сгорела, в отличие от избы, за развороченную взрывом березу.
Лесоруб восстановил памятник воинам Великой Отечественной в своем селе. Его поняли не все

"Мы едем по изуродованному и сожженному миру. Среди труб, словно черные, вопиющие о возмездии мертвые руки, поднявшиеся там, где были деревни", - так писал в марте 1943-го, когда фашисты отступили, о дороге на Вязьму корреспондент "Красной звезды" Константин Симонов.

...Мемориал Советскому солдату установят у трассы "М9". "Там, где ваши машины воздух рвут на шоссе", - писал в своем бессмертном стихотворении о погибшем здесь солдате Александр Твардовский.

Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Андрей Фомин. Работу по сбору добровольных пожертвований на мемориал и обустройство территории близ деревни Хорошево, проводит Российское военно-историческое общество.

Пожертвовать средства на мемориал Советскому солдату можно здесь.

Темы дня:
#Великая Отечественная война
#памятники
#журнал Родина