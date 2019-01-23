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Рубрика: В мире

МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии

Текст: Екатерина Забродина

Сирия не должна оставаться "ареной для сведения геополитических счетов". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На Смоленской площади призвали Израиль остановить "практику произвольного нанесения ударов" по территории суверенной САР.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке", - отметила Мария Захарова.

Напомним, что в начале недели израильские ВВС совершили очередную серию авианалетов на объекты военной инфраструктуры в Сирии. В частности, под удар попали принадлежащие иранцам склады с оружием на территории международного аэропорта Дамаска и  батареи сирийских ПВО, перехватывающих израильские ракеты. В результате четверо сирийских военных погибли, шесть человек были ранены. Наблюдатели отмечают, что сравнимой по интенсивности атаки израильтяне не совершали с весны 2018 года. Удары наносились сразу с трех направлений - с запада, юга и юго-запада. В ответ Дамаск пригрозил атаковать аэропорт Тель-Авива и в очередной раз заявил протест в ООН.

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