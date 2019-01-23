МИД РФ потребовал от Израиля прекратить авиаудары по Сирии

Сирия не должна оставаться "ареной для сведения геополитических счетов". С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На Смоленской площади призвали Израиль остановить "практику произвольного нанесения ударов" по территории суверенной САР.

"Призываем всех задуматься над возможными последствиями провоцирования нового витка хаоса на Ближнем Востоке", - отметила Мария Захарова.

Напомним, что в начале недели израильские ВВС совершили очередную серию авианалетов на объекты военной инфраструктуры в Сирии. В частности, под удар попали принадлежащие иранцам склады с оружием на территории международного аэропорта Дамаска и батареи сирийских ПВО, перехватывающих израильские ракеты. В результате четверо сирийских военных погибли, шесть человек были ранены. Наблюдатели отмечают, что сравнимой по интенсивности атаки израильтяне не совершали с весны 2018 года. Удары наносились сразу с трех направлений - с запада, юга и юго-запада. В ответ Дамаск пригрозил атаковать аэропорт Тель-Авива и в очередной раз заявил протест в ООН.