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Рубрика: В мире

Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива

Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил, что Дамаск может нанести ракетный удар по Израилю в случае непринятия мер Советом Безопасности.

Фото: Вадим Брайдов/ РИА Новости
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"Либо регулярные нападения на наши территории прекратятся, либо мы реализуем свое законное право защищаться и ответить на атаку еврейского государства симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива",- подчеркнул дипломат. Он также заявил, что МИД республики регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием принять меры, но пока безрезультатно.

Напомним, в минувший понедельник, 21 января, ВВС Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии. Главными целями стали оружейные склады, а также центр разведки и тренировочный лагерь.

В результате ночных авиаударов погибли четверо военнослужащих, еще шесть пострадали. Кроме того, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, Израиль назвал ответом на зафиксированную в воскресенье попытку ракетного обстрела Голанских высот.

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