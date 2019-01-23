Появились новые фото со съемок сериала "Зулейха открывает глаза"

В подмосковной Щербинке прошли съемки сериала кинокомпании "Русское" по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Проект готовится для канала "Россия 1" и "РГ" не только неоднократно писала о нем, но и сообщила самой первой о том, что роман будет экранизирован.

Случилось это после того, как продюсер Антон Златопольский сообщил об этом на церемонии вручения премии "Большая книга". "Зулейха открывает глаза" получила первый приз на этой премии, завоевав сердца экспертов. Роман повествует о тяжелой судьбе раскулаченной татарской крестьянки.

Зимой 1930-го у женщины убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Лагерь переселенцев развернулся в этот день на полигоне РЖД в Подмосковье. Сотни раскулаченных людей со всех уголков страны направляются в тайгу, чтобы построить там новую жизнь. Но для кого-то это путешествие станет последним...

Главную роль в проекте телеканала "Россия 1" исполняет Чулпан Хаматова, профессора Лейбе играет Сергей Маковецкий, чопорную Изабеллу - Елена Шевченко, а ее супруга Константина Арнольдовича - Александр Сирин. Евгений Морозов предстал в образе красноармейца Игнатова, а Юлия Пересильд - роковой красавицы Настасьи. Роль Муртазы - мужа Зулейхи - досталась Рамилю Сабитову, а Упыриху играет Роза Хайруллина. Александр Баширов стал жуликоватым Гореловым, а Дмитрий Куличков - художником Иконниковым. Роль сотрудника НКВД Зиновия Кузнеца исполняет Роман Мадянов. Рассматривая фотографии со съемочной площадки, можно уже представить, как будет выглядеть экранизация.

Съемки сериала "Зулейха открывает глаза" начались в Пермском крае в конце августа 2018 года, а затем продолжились близ Казани. На нашем сайте и в газете выходило несколько репортажей об этом. В феврале съемочная группа вновь отправится в Татарстан, чтобы снять начало истории - молодость Зулейхи. Режиссер сериала - Егор Анашкин, знакомый зрителям по проектам "Деньги", "Кровавая ьарыня", "Каменская" (6 сезон) и другим.