Путин обсудил с Эрдоганом дату запуска "Турецкого потока"

Запуск газопровода "Турецкий поток" должен состояться до конца 2019 года. Об этом по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил его российский коллега Владимир Путин.

"Рассчитываем, что работы по укладке сухопутной части будут вестись такими же ударными темпами с тем, чтобы запустить газопровод, как и намечено, до конца текущего года", - приводит его слова на пресс-конференции после саммита ТАСС.

Напомним, основная задача "Турецкого потока" - решение проблемы транзита российского газа через Украину. Судя по информации "РГ", покупателем топлива по второй нитке газопровода станут Болгария, Сербия и Венгрия.