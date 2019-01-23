Репортеры "СОЮЗа" в Москве и Минске отправились в Бюро находок метрополитена

В первые дни года в газетах промелькнула тревожная новость: на склад забытых вещей Московского метрополитена поступили... борода и посох Деда Мороза. Неужели следующий Новый год под угрозой срыва? Взволнованные корреспонденты "СОЮЗа" решили лично выяснить обстоятельства дела и отправились на склад.

Склад забытых вещей метрополитена находится в восточном вестибюле конечной станции фиолетовой ветки - "Котельники". Таблички и указатели висят еще на перроне. Мы без труда нашли нужную дверь.

- Не волнуйтесь, - успокоили нас работники склада. - Мы уже вернули Деду Морозу его добро, он в полном порядке.

Обрадованные, мы воспользовались случаем и познакомились поближе с тем, как все устроено в этом удивительном месте. Как раз в это время Екатерина Васильева, кладовщица, принимала посетителей: стайку девушек, одна из которых забыла в поезде пакет с только что купленной блузкой. После девушек подошла очередь молодого мужчины: Александр забыл рюкзак, в котором был пропуск на работу.

Екатерина рассказала, что забытая вещица будет храниться на складе шесть месяцев, а потом, увы, ее утилизуют. Вам нужно как можно точнее описать потерянный предмет. Если его пока нет на складе, еще раз обратитесь чуть позже: возможно, вашу собственность обнаружили, когда поезд был в депо, а оттуда вещи поступают в течение трех дней.

Елена Надежкина, старший кладовщик, работает здесь несколько лет. Она досконально знает, где у нее что лежит. Елена разрешила нам зайти в святая святых - само помещение с нагруженными вещами стеллажами. Когда открылись двери, мы ахнули - сильное впечатление производит эта небольшая комната. Она словно заключает в себе всю жизнь огромного города - и жизнь эта строго рассортирована и промаркирована. Пассажиры мчат по делам: едут со смены мастера и... забывают в вагоне ящики с инструментами, спецовки. Студентки по пути на лекции подкрашивают губы - и на полках склада растут горки косметичек и сумочек. Дети спешат в школы - и вот они, горы сменки, спортивной формы, школьных ранцев и коварно забытых скрипочек и дудочек. Родители забывают автокресла-переноски, коляски-трости, а дети - свинку Пеппу, Чебурашку и миллион пенопластовых самолетиков (след осеннего повального увлечения).

8212 предметов поступило на московский склад за прошедший год. Из них затребовано обратно 1996.

Снуют по линиям метро разносчики пиццы - и их огромные яркие термосумки как-то отделяются от хозяев и тоже оказываются здесь...

- Однажды у нас забыли розового слона в человеческий рост, - рассказали нам работники метрополитена.

Ничего себе, везти в метро розового слона и... забыть о нем! А как умудрились люди забыть этот свернутый в трубу ковер, две сабли, гитару, мультиварку, швейную машину, детскую ванну, огромный тюк с разноцветной пряжей, кошачью клетку, большой велосипед?

- Ну, это просто, - объясняет Елена, - человек отвлекся на секунду, вышел на своей станции, сразу спохватился, но поезд-то уже ушел.

- А вы забывали что-нибудь? - спрашиваем мы. Елена задумывается. - Ну, хоть что-нибудь, хоть где-нибудь?

- Нет, никогда в жизни, - следует ответ.

Но мы и не сомневались. Профессионал.

Есть на складе и коробки с ценностями: ювелирными украшениями, мобильными телефонами, много ключей от автомобилей. Люди не часто обращаются за такими вещами. Не надеются, что выпавшую золотую сережку, соскользнувшее кольцо или дорогой телефон кто-то донесет до дежурного, а не оставит "на память". И очень зря! Сотрудники склада попросили нас воззвать со страниц "СОЮЗа" к пассажирам-скептикам: приходите!

Минск

Для забытых вещей в управлении Минского метрополитена есть специальная кладовая. Чего только не побывало на этих казенных полках: старый видеомагнитофон и пленочный советский фотоаппарат "Зенит", одинокие варежки без пары и норковые шапки...

Забывают и такие вещи, которые, казалось бы, потерять сложно. Так, 9 лет назад в метро обнаружили бесхозную детскую коляску! А самые часто теряемые вещи в вагонах и на станциях - телефоны, паспорта, кошельки и деньги. В среднем в метро находят по 2-3 паспорта в день.

- Когда наши сотрудники обнаруживают подобные ценные вещи, мы сразу уведомляем милицию, - рассказал начальник службы движения Минского метрополитена Игорь Дадалко. - Более мелкие находки хранятся у нас.

Часто доводится находить забытую одежду, сумки с вещами и пакеты с продуктами. На склад в свое время попадали и постельное белье, детские игрушки, рабочая форма, ящики с инструментами... Приносят вещи и работники метрополитена, и пассажиры. Недели две назад в вагоне нашли 300 евро без кошелька - их передали работникам метрополитена. Возвращают даже мелочь. Сотрудники подземки вспоминают, как несколько лет назад в переходе на станции "Октябрьская" мужчина нашел в переводе на новые деньги 1 белорусский рубль (примерно 31 российский) и честно передал его службе охраны. А вообще в разное время в метро теряли и более крупные суммы: 2,5 и 3 тысячи долларов. Около 70% таких ценных находок приносили пассажиры.

Самые теряемые вещи в минском метро - телефоны, паспорта, кошельки и деньги. В среднем находят по 2-3 паспорта в день

Бывали и такие случаи, когда приходилось вызывать саперную группу. В октябре прошлого года на "Октябрьской" обнаружили забытую сумку. Проверили ручным металлодетектором - прибор сработал. Вызвали саперов, но в сумке оказались лишь личные вещи забывчивого владельца.

На каждой станции есть дежурный, к которому чаще всего и относят найденные вещи. Находят много забытых предметов дежурные по приему и отправлению поездов и на конечной станции, когда надо проверить, чтобы состав не отправился в тоннель или с зазевавшимися пассажирами, или с их оставленными личными вещами. Находка будет храниться в течение суток на самой станции, у дежурного. Именно за это время чаще всего вещь снова находит своего хозяина: люди обычно очень быстро обнаруживают потерю и возвращаются в метро или же в службу движения. Если же все-таки за вещью идти не торопятся, то сотрудники составляют подробный акт и опись всего содержимого и отправляют все это на склад управления метрополитена. Пытаются найти владельца и своими силами: по записной книжке, указанным в бумагах именам и фамилиям. Скоропортящиеся продукты, конечно, долго на складе не задерживаются. А вот обычные вещи хранятся в течение полугода: если уж хозяин за это время не объявился, то никому не нужные находки утилизируются.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ В МОСКВЕ

Впервые склад забытых вещей открылся в московском метро 20 марта 1953 года. Тогда он находился в вестибюле станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Росло метро, увеличивался поток пассажиров, склад приходилось переводить в новое, более просторное помещение. В 1967 году он переехал в вестибюль станции "Университет". А 11 ноября 2015 года - на станцию "Котельники", где и сейчас функционирует, работая ежедневно, без перерыва на обед, с 8 до 20 часов.

Работники склада не принимают вещи от пассажиров. Если вы нашли чужую "потеряшку" в поезде, на перроне или в вестибюле метро - просто обратитесь к дежурному по станции. Дежурный вызывает полицейского, вещь проверяют на предмет безопасности. Все найденные документы, даже если, например, они находятся где-нибудь в глубине сумки, отправляются в полицию. На другие предметы составляется опись. На склад забытых вещей находки везут складские курьеры.

В штате здесь не так много сотрудников: станции объезжают четыре курьера, на складе принимают у них вещи и работают с посетителями два кладовщика и старший кладовщик. Ежедневно им приходится составлять 20-40 актов.

Выяснить судьбу своих вещей можно и не приезжая на склад: просто позвонить в справочную или воспользоваться специальным приложением. Подробная информация здесь.

Если вы были в Москве лишь проездом и умудрились оставить в вагоне, например, чемодан, попросите своих знакомых забрать его для вас. Но нужна официальная доверенность.