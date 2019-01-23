Новости

СК возбудил дело по факту смерти заключенного в колонии Копейска 15:47
Поисковой самолет обнаружил обломки в районе пропажи футболиста Салы 15:47
Ученые Крыма оценили ущерб экологии от сгоревших танкеров 15:38
Минфин разместил ОФЗ на 10 млрд рублей 15:37
Том Харди сыграет в сериале по Диккенсу от автора "Острых козырьков" 15:35
В небе над Москвой появилось гало 15:30
Под Воронежем мать убила маленькую дочь 15:29
Мексика обновила антирекорд по количеству убийств 15:28
В Приморье прокуратура проверит "урок авторитетов" в школе 15:28
МИД: Россия осуждает теракт в Манбидже 15:27
Под Тверью "скорая" час ехала к попавшему в ДТП мальчику 15:22
Джонни Депп доказал, что не избивал Эмбер Херд телефоном 15:20
Выплаты по рождению ребенка разрешат оформлять по месту пребывания 15:20
В Москве автобус насмерть сбил мужчину у метро 15:13
Вышел новый трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" 15:10
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия" 15:09
СК проверит сообщение о голодных обмороках в кузбасских школах 15:08
В Греции задержали партию возбуждающих таблеток для террористов 15:07
В Новгороде умершего человека оштрафовали за пьяное вождение 15:05
На Алтае простились с погибшими при столкновении Су-34 летчиками 15:03
Студентка-сирота доказала, что ей положена помощь от государства 15:02
Украина продала Саудовской Аравии технологии СВЧ-оружия 15:00
Открытие крымского ученого поможет сохранить экологию Европы 14:59
Мужчина убил женщину из-за ссоры на парковке в Подмосковье 14:51
Петербуржцы увидели Исаакиевский собор после реставрации 14:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как остаться востребованным на рынке труда
Как остаться востребованным на рынке труда
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
Зачем в договорах страхования жизни появится памятка для граждан
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
24 января в "РГ" пройдет конференция о страховании жилья от ЧС
23.01.2019 15:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае простились с погибшими при столкновении Су-34 летчиками

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Сегодня в Барнауле простились с летчиками экипажа Су-34, погибшими в авиакатастрофе над Татарским проливом, отделяющим остров Сахалин от материка.

Проводить в последний путь пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова пришли родственники, сослуживцы, педагоги и выпускники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, где учился Овсянников.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Наиболее вероятной причиной ЧП с Су-34 назвали человеческий фактор

- На прощании было очень много людей - более 300 человек, - рассказал ТАСС директор Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Сергей Акопян. - Вчера в школе мы провели митинг памяти.

Военных летчиков похоронили на Булыгинском кладбище.

Пара новейших бомбардировщиков Су-34 столкнулась над Татарским проливом 18 января в 35 км от берега. Инцидент произошел во время групповых полетов над акваторией Японского моря. В них участвовали семь самолетов 277-го бомбардировочного авиаполка. После выполнения задания экипажи возвращались на базу, когда с экрана радаров исчезли отметки двух бомбардировщиков. Членам их экипажей - двум летчикам и двум штурманам - удалось катапультироваться. Однако спастись смог только один из авиаторов.

В причинах случившегося разбираются специальная комиссия Минобороны России и военные следователи.

Общество Утраты Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Авиакатастрофы РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Жителю Югры предьявили обвинение в угоне самолета
Путин и Эрдоган закончат переговоры к ночи
Постпред Сирии в ООН: Мы нанесем удар по аэропорту Тель-Авива