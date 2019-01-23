На Алтае простились с погибшими при столкновении Су-34 летчиками

Сегодня в Барнауле простились с летчиками экипажа Су-34, погибшими в авиакатастрофе над Татарским проливом, отделяющим остров Сахалин от материка.

Проводить в последний путь пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова пришли родственники, сослуживцы, педагоги и выпускники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой, где учился Овсянников.

- На прощании было очень много людей - более 300 человек, - рассказал ТАСС директор Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой Сергей Акопян. - Вчера в школе мы провели митинг памяти.

Военных летчиков похоронили на Булыгинском кладбище.

Пара новейших бомбардировщиков Су-34 столкнулась над Татарским проливом 18 января в 35 км от берега. Инцидент произошел во время групповых полетов над акваторией Японского моря. В них участвовали семь самолетов 277-го бомбардировочного авиаполка. После выполнения задания экипажи возвращались на базу, когда с экрана радаров исчезли отметки двух бомбардировщиков. Членам их экипажей - двум летчикам и двум штурманам - удалось катапультироваться. Однако спастись смог только один из авиаторов.

В причинах случившегося разбираются специальная комиссия Минобороны России и военные следователи.