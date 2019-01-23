В Петербурге диспетчера обвинили в гибели людей при прорыве труб

В Петербурге Следственный комитет предъявил обвинению диспетчеру компании "Теплосети" в гибели двух человек в залитом кипятком кафе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотруднику компании вменяют причинение смерти по неосторожности.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 28 сентября прошлого года. На Измайловском проспекте, 20 прорвало трубопровод, кипяток стал вытекать на улицу и залил кафе, расположенное в подвале.

В заведении от ожогов погибли два студента. Они успели выбраться.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Старшему диспетчеру центральной диспетчерской службы компании вменяют то, что прорыв кипятка на Измайловском проспекте вообще произошел.

Сейчас сотрудник находится под подпиской о невыезде.