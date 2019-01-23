В Черном море возобновили поиск моряков с горящих судов

В Керченском проливе сегодня на рассвете возобновили поиски моряков с загоревшихся танкеров, сообщили корреспонденту "РГ" в Росморречфлоте.

- В районе места ЧП в поисковой операции задействовано 10 судов и вертолет МЧС. На двух танкерах продолжается остаточное небольшое горение, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Как известно, вчера вечером в Керчь буксиром доставили тела 10 погибших и 12 спасенных членов экипажа. Пострадавшим врачи больницы № 1 оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, моряки находятся в тяжелом состоянии либо в состоянии средней тяжести. Они пострадали от ожогов и переохлаждения. Судьба еще 10 моряков остается неизвестной.

Напомним, инцидент произошел в 15 морских милях от мыса Такиль в нейтральных водах. Загорелись два судна под флагами Танзании: - "Канди" и "Маэстро". На первом находились 17 человек, на втором - 14. Экипажи состояли из граждан Турции и Индии. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт.