Загоревшиеся в Черном море танкеры находились под санкциями США

Сгоревшие неподалеку от Керченского пролива танкеры "Маэстро" и "Канди" находились под санкциями США.

20 ноября 2018 года в ограничительные списки минфина США были включены суда "Маэстро" и "Канди" (ранее "Венис"), принадлежащие турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi. Оба они участвовали в доставке топлива в Сирию в 2016-2018 годах, за что и подверглись санкциям со стороны Вашингтона. Чтобы избежать санкций за сотрудничество с ними, руководство газового терминала "Мактрен-Нафта", базирующегося в Темрюке, запретило вход в порт танкеру "Маэстро".

Это и стало причиной перевалки сжиженного газа за пределами 12-мильной исключительной зоны РФ, в 15 милях от крымского мыса Такиль. Топливо перекачивалось с судна "Канди", которое для продолжения деятельности сменило название и продолжало заходить в порты России, на "Маэстро", что и привело к воспламенению и взрыву.

По данным газеты Financial Times, которая ссылается на мониторинговое агентство Clipper Data, 20 января "Канди" вышел из порта Темрюк с 30 тысячами баррелей сжиженного углеводородного газа на борту для его перекачки на "Маэстро".

Напомним, жертвами пожара на судах под флагами Танзании стали по последним данным 10 человек. Судьба еще 10 остается неизвестной. Сегодня утром возобновилась поисковая операция для обнаружения их тел в акватории Черного моря. Накануне вечером в Керченскую больницу были доставлены 12 выживших моряков - восемь граждан Турции и четыре Индии.