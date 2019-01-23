Пострадавшие в магнитогорской трагедии уже получили 192 млн рублей

В общей сложности 192 миллиона рублей получили семьи погибших и пострадавших в результате обрушения дома жители Магнитогорска.

"51,5 миллиона рублей выплачено из федерального бюджета, 66 миллионов - из областного, 67 миллионов перечислили металлургический комбинат, и еще 7,5 миллиона рублей перечислены с благотворительного расчетного счета", - рапортует сегодня пресс-служба губернатор Челябинской области.

Также по информации местных властей, заключено 190 договоров аренды жилья, состоялись три сделки по приобретению новой недвижимости.

Полуразрушенную многоэтажку на Карла Маркса продолжают разбирать: демонтаж 7-8 подъездов идет по плану. На всех сохранившихся подъездах дома установили сейсмические датчики - ситуация под контролем.

"Региональное правительство и власти Магнитогорска окажут помощь при устройстве детей, проживавших в пострадавшем доме, в новые учебные заведения", - обещает руководство области.

Напомним, взрыв случился в канун Нового года. Под завалами погибли 39 человек. 101 семья осталась без крова. На сегодняшний день, по итогам добытой следователями информации, приоритетной остается версия о взрыве бытового газа.