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20.01.2019 21:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске снесли часть взорвавшегося дома

Текст: Антон Валагин

В Магнитогорске демонтировалм стену между подъездами многоэтажки, в которой произошел взрыв газа.

"Работы идут в штатном режиме. Сегодня демонтировали стену между седьмым и восьмым подъездами. Технические колебания были в 4,5 раза ниже допустимых, разлета осколков не последовало, - рассказал РИА Новости глава компании Юрий Овчаров". Он уточнил, что соседний, шестой подъезд, остался неповрежденным.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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Подготовка к сносу поврежденных азрывом конструкций девятиэтажного дома в Магнитогорске началась 12 января. Предстоит демонтировать остатки седьмого подъезда, уничтоженного взрывом, и восьмой - по заключению специалистов, он стал непригоден для жилья. Пятый и шестой подъезды также признаны аварийными. По просьбам жильцов Владимир Путин поручил расселить весь дом. Выдача сертификатов на покупку нового жилья началась 15 января.

Напомним, взрыв бытового газа в Магнитогорске произошел накануне Нового года. Он разрушил два подъезда большого девятиэтажного дома, погибли 39 человек. 101 семья осталась без крова.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске РГ-Видео
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